Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Vecino-Guendouzi, cosa è successo"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nonostante la sessione estiva del calciomercato sia terminata in Italia, ci sono paesi dove è ancora possibile fare acquisti. La Turchia e l'Arabia Saudita restano due pericoli costanti per le altre nazioni. Nella serata di ieri dalla Turchia era emersa la notizia della cessione di Matias Vecino al Galatasaray. Un'operazione che avrebbe portato nelle casse della Lazio 3.5 milioni, mentre per il giocatore era pronto ricco contratto di due anni più un terzo al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore si sarebbe trasferito in giallorosso su pressing di Torreira, connazionale e compagno nell'Uruguay, che avrebbe spinto per chiudere l'affare. Un'operazione che sembrava molto ben avviata con l'ex Inter atteso nelle prossime ore a Istanbul per le visite mediche di rito. Sempre dalla Turchia, però, è arrivata anche una smentita o meglio un cambio di programma. Il club turco cerca un rinforzo per la linea mediana e i nomi accostati in queste settimane, oltre a Vecino, sono stati quelli di Guendouzi e De Paul. Il francese è stato acquistato dalla Lazio, mentre l'argentino è rimasto all'Atletico Madrid. Appena emersa la notizia del possibile arrivo di Vecino, l'ambiente non ha preso bene il suo eventuale acquisto. In particolare i tifosi si aspettavano un altro tipo di calciatore e hanno manifestato tutto il loro dissenso in particolare sui social. Così, sempre secondo i media turchi che vanno sempre presi con le molle visti i precedenti con Yilmaz e Muriqi, l'operazione che avrebbe dovuto portare Vecino al Galatasaray sarebbe stata cancellata. Il volo che avrebbe dovuto portare il sudamericano nella capitale turco è stato annullato. Non rimane che aspettare per capire se ci potrà essere un ritorno di fiamma, se si è trattato di una fake news o se veramente la reazione dei turchi ha fatto cambiare idea al club. I tifosi della Lazio, preoccupati della partenza di Matias a mercato chiuso, per ora tirano un grande sospiro di sollievo.