Calciomercato Lazio, David Luiz può diventare un'idea: i dettagli

Mercato chiuso. Forse. Alle 20 del 31 agosto è terminata la sessione di calciomercato, ma occhio agli svincolati, a quei giocatori senza contratto e a caccia di una nuova avventura. La Lazio, preso Mattia Zaccagni, rimane però un po’ scoperta in difesa dove Luiz Felipe garantisce qualità, ma non continuità fisica. Mentre Patric non è un centrale puro e Vavro è stato di fatto bocciato pure da Sarri. Se Acerbi e Radu rappresentano garanzie sul centrosinistra, sul centrodestra qualche problema c’è. Per questo, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nella serata di ieri c’è stata una chiacchierata tra Sarri e Lotito nella quale s’è parlato pure di David Luiz. Il centrale brasiliano è svincolato dopo l’ultima avventura all’Arsenal, è in trattativa con il Flamengo, ma ha un rapporto eccezionale con Sarri dai tempi del Chelsea. Come testimoniano le parole dedicate all’attuale tecnico della Lazio e reperibili sui social del giocatore.

SITUAZIONE - David Luiz ha 34 anni, ha una grande esperienza internazionale, potrebbe garantire carisma e qualità, è comunitario dato che possiede passaporto portoghese. L’ingaggio è abbastanza alto, s’aggira sui tre milioni a stagione, ma c’è il Decreto Crescita che garantisce grandi vantaggi fiscali sui contratti di chi arriva dall’estero. David Luiz ovviamente alla Lazio verrebbe volentieri, la Serie A lo affascina, come l’idea di giocare ancora per Sarri, ma per ora da Formello ancora non si sono mossi concretamente. Solo una chiacchierata per confrontarsi, per capire se ci sia necessità d’intervenire in difesa e magari farlo con il brasiliano ex Chelsea. Difficile immaginare che la Lazio possa affondare, ma il mercato è chiuso solo in apparenza e quindi mai dire mai…

