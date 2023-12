Calciomercato Lazio | Felipe Anderson via, Fabrizio Romano: "Un club di A ci sta pensando"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Felipe Anderson e il rinnovo di contratto, tutto tace. A fine gennaio il brasiliano sarà libero di accordarsi con chi vuole: l'accordo con la Lazio infatti scade il prossimo 30 giugno. E anche in Serie A c'è chi ha messo gli occhi sull'ex West Ham. Si tratta della Juve di Allegri, in agguato per un colpo a parametro zero. A confermare questa ipotesi è stato anche Fabrizio Romano, che tramite il proprio account Twitter ha spiegato: "Felipe Anderson, in scadenza a giugno con la Lazio, non ha ancora trovato l'accordo per un nuovo contratto. La Juve è tra i club che stanno monitorando l'ala brasiliana come potenziale colpo a zeo per la prossima stagione".