Calciomercato Lazio | Gila, Lotito se lo tiene stretto ma attenzione alle sirene spagnole...

Calciomercato Lazio rassegna stampa - La Lazio non è mai stata molto attiva durante il mercato di gennaio e con molta probabilità non lo sarà neanche nella sessione invernale di quest'anno. La società ritiene che ogni ruolo sia coperto da almeno due calciatori ma, come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, qualche intervento potrebbe essere fatto nel caso in cui uscisse Basic, che in estate aveva rifiutato altre destinazioni, e che ora sentirebbe qualche sirena tedesca.

La vera mossa di mercato però sarebbe la permanenza di Gila, che ha avuto molto più spazio negli ultimi periodi dopo gli infortuni di Romagnoli e Casale. Ha dimostrato di saper giocare bene, con continuità e di essere un elemento di valore. Qualche club si era fatto avanti recentemente: prima il Frosinone per un eventuale prestito, poi il Villareal. Ma Gila dovrebbe restare e non si prevedono interventi di mercato per il centro della difesa, diversamente rispetto alle corsie esterne dove Marusic, Hysaj e Lazzari potrebbero traballare.

Attenzione però ai corteggiamenti dalla Spagna: come riporta "SER Deportivos", il Real Madrid sarebbe fortemente interessato al suo ritorno dopo l'infortunio di Alaba. Per il difensore non sarebbe un problema giocare in Champions League, anche con il Real Madrid, perché si può giocare con due squadre nella stessa stagione a partire dagli ottavi di finale.