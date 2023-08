Calciomercato Lazio | Guendouzi, ancora passi avanti: nelle prossime ore...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio accelera per Matteo Guendouzi. Ci sono stati contatti anche in serata tra il club biancoceleste e l'Olympique Marsiglia e l’accordo è più vicino. La Lazio vuole il centrocampista, ha l’accordo di massima con il classe '99 sulla base di un contratto da 2,2 milioni più bonus legati a diversi obiettivi di squadra e singoli. Bonus facilmente raggiungibili e che faranno lievitare la cifra che il giocatore percepirebbe a Formello. Manca ancora l’intesa definitiva con l’OM, i francesi chiedono un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dalla Lazio che chiede di non andare oltre i 16 e propone un obbligo condizionato ad alcuni obiettivi come la qualificazione europea per la prossima stagione. Da Formello hanno inviato al Marsiglia una serie di proposte con diversi vincoli legati all’obbligo di riscatto e ora è attesa una risposta entro 48 ore. Filtra un cauto ottimismo sulla buona uscita dell’affare, anche perché l’OM ha necessità di cedere per poi operare in entrata, in attacco e non solo. Non è un caso che Marsiglia e Inter stiano trattando il passaggio di Correa in Ligue 1 proprio con la stessa formula che la Lazio ha proposto per arrivare a Guendouzi. Non un dettaglio da trascurare, anzi...

Pubblicato il 23-08 alle 23:03