Calciomercato Lazio I Luis Alberto-Tudor, atteso confronto. E in Arabia...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non smette di confermarsi la serie "Luis Alberto e i suoi casi". Il numero 10 è rimasto fuori per scelta tecnica per la gara contro l'Empoli: nessun motivo disciplinare, gli ultimi suoi allenamenti non avrebbero convinto Tudor, al punto da escludere il Mago. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, oggi alla ripresa, ci sarà un confronto tra Luis e l'allenatore della Lazio.

Dopo il caso post Salernitana in cui ha chiesto in diretta nazionale la rescissione del contratto, se ne è aperto un altro, eppure la sua agenzia You Firt sottolinea che non ci sia nessuna strategia di mercato dietro questi accadimenti. Ma a quanto pare, la spinta del Mago è funzionale al fatto che si riesca a liberare a zero, lasciando intendere che per Luis Alberto sia pronto un contratto importante dagli Emirati. Non solo, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, venerdì scorso la You Firtst si è presentata a Formello per parlare con il ds Fabiani.

Nulla da fare però, perché la Lazio non teme e tollera questo atteggiamento. Inoltre, Lotito pretende almeno 10-15 milioni di euro per il cartellino, visto il 20% da riconoscere al Liverpool. Nel frattempo, l'obiettivo più prossimo sarà il ritorno contro l'Inter e quel che resta da capire è se Tudor rilancerà Luis Alberto a San Siro. Nonostante i malumori e le costanti tensioni generate dal numero 10, la Lazio non riesce a rinunciare al suo pizzico di magia e qualità.