Calciomercato Lazio, il Cadice non molla Luis Alberto: pronta l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO - Prima della partita contro il Lecce, il ds Tare ha spiegato che in casa Lazio non c'è nessun caso Luis Alberto. Eppure non è certo un segreto che il calciatore voglia riavvicinarsi a casa. L'opzione Cadice - meno di un'ora di macchina da dove è nato - è più che concreta: il presidente del club spagnolo ha confermato che il Mago sarebbe disposto a tornare in Andalusia, ma l'ostacolo è rappresentato dalla richiesta di Lotito. Dalla Spagna però arrivano dei nuovi dettagli sull'operazione: stando a quanto riportato da Elgoldigital, il Cadice sarebbe in procinto di presentare un'offerta alla Lazio sulla base del prestito con obbligo di riscatto superiore ai 10 milioni di euro. Va ricordato che con la cessione di Luis Alberto la società vorrebbe incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il compromesso potrebbe essere trovato a metà strada, senza dimenticare che il 30% andrebbe girato al Liverpool.