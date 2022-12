Calciomercato Lazio, il Real Madrid fa sul serio per Muriqi: la cifra è sorprendente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La notizia arriva direttamente dalla Spagna: il Real Madrid fa sul serio per Muriqi. Quella che sembrava una semplice indiscrezione di mercato sta trovando delle conferme con il passare dei giorni. Nel pomeriggio di ieri 'Elgoldigital' ha aggiunto nuovi dettagli alla vicenda: a quanto pare il club di Florentino Perez sarebbe disposto a investire i 20 milioni richiesti dal Maiorca per liberare il proprio centravanti. Una spesa non indifferente per il vice Benzema, ma i media spagnoli assicurano che la cifra sarebbe abbondantemente nelle possibilità dei Blancos. Si attendono novità nei prossimi giorni, la Lazio osserva la situazione da spettatrice interessata.