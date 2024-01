Calciomercato Lazio | Il rebus dei sei attaccanti: tutti sotto esame

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - L'attacco sotto esame, la Lazio valuterà fino al termine della stagione il rendimento del reparto. E' sotto gli occhi di tutti come i centravanti non riescano a trasformare la mole di gioco in gol. Ciro Immobile e Castellanos hanno segnato solo 6 gol in campionato. Come loro, anche le ali sono incostanti. Per questo, le prossime mosse dipenderanno sicuramente dal futuro del capitano della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, l'allarme Arabia Saudita per gennaio è svanito, l'arrabbiatura di ottobre è ormai alle spalle. Ciro ha deciso di restare per continuare il percorso di crescita con la Lazio. Se a giugno dovesse arrivare un'offerta monstre però, ecco che potrebbe valutarla. E' certo di restare il prossimo anno invece il Taty, che si è scatenato con il Frosinone e ora Sarri spera di recuperare per il Napoli.

FELIPE ANDERSON E ZACCAGNI - Più complicato per le ali. Felipe Anderson dovrebbe andare via in scadenza, con un accordo che la sorella-agente ha trovato con la Juve. Non ha ancora risposto alla proposta della Lazio di un rinnovo di contratto fino al 2027 per 3,5 milioni di euro a stagione. Questione Zaccagni. Lotito ha iniziato ad aprire agli adeguamenti e rinnovi, il numero 20 è in scadenza nel 2025 e sicuramente da blindare. Zaccagni vuole restare alla Lazio ma attualmente manca l'accordo economico. A fine mercato potrebbe esserci un nuovo incontro.

ISAKSEN E PEDRO - Tra coloro su cui Sarri sta puntando molto è sicuramente Isaksen. Il danese è un investimento per il futuro e soprattutto costoso, per questo la società continuerà a puntare ancora su di lui. Discorso diverso per Pedro, in scadenza a giugno, nel derby di Coppa Italia ha superato le 25 presenze facendo scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione. Ci sarà un confronto a fine stagione, la Lazio potrebbe tentare la separazione consensuale.