Calciomercato Lazio | Il ruolo di Rovella e il nuovo assalto a Ricci: la strategia del club

CALCIOMERCATO LAZIO - È stato uno degli acquisti più cari dell’estate biancoceleste, con una valutazione complessiva che tra prestito e riscatto supera i 17 milioni di euro. Nicolò Rovella è stato il play scelto dalla società per la Lazio 3.0 di Sarri, un acquisto avallato dal tecnico che inizialmente, nel ruolo, aveva indicato il profilo di Samuele Ricci. Ma il Torino ha sparato altissimo, chiedendo oltre 25 milioni di euro per l’ex Empoli, richiesta che Lotito non ha voluto assecondare, fermandosi alla soglia dei 20 milioni. A quel punto è arrivata la virata su Rovella, trattativa chiusa velocemente con la Juve e ragazzo entusiasta di sbarcare alla corte di Sarri. Rovella sta scalando le gerarchie, ormai può essere considerato il titolare del ruolo, finora ha messo insieme 776 minuti, rispetto ai 692’ di Cataldi e ai 620’ di Vecino che comunque è stato impiegato anche da mezzala.

FIDUCIA - Sarri ci crede, vuole plasmarlo da play, è un percorso che richiede pazienza, non può essere immediato e privo di difficoltà. Le parole dell’allenatore, nel post Lazio-Genoa, sono chiare ed emblematiche: “Rovella può crescere molto, va troppo spesso a prendere la palla chiuso, quindi è costretto a giocarla dietro e in orizzontale. Ha una bellissima capacità di smarcamento, riesce a smarcarsi e a proporsi anche quando è marcato a uomo, ora deve imparare ad aprirsi in ricezione e capire quando deve scaricare e quando si può verticalizzare”. Proprio su questo sta battendo Sarri in allenamento, nella capacità del giocatore di posizionarsi, di leggere meglio la ricezione palla e soprattutto di verticalizzare, soprattutto quando in campo c’è Immobile. Una capacità che per esempio Cataldi ha spesso messo in mostra da quando Sarri è a Roma.

PLAY - Ma su Rovella non ci sono dubbi, è un regista e in quel ruolo giocherà anche in futuro. La Lazio non ha titubanze sul ragazzo scuola Juve, ha investito su di lui, viene visto come un play e non come una mezzala. Secondo lo staff e i dirigenti, infatti, Rovella non ha le caratteristiche per fare la mezzala in un 4-3-3, per questo non si andrà su altri registi, immaginando lo spostamento di Rovella nel ruolo di intermedio. È molto complicato immaginare un nuovo assalto a Samuele Ricci, soprattutto a gennaio, anche perché il Torino non è mai sceso dalla valutazione fatta in estate e perché Lotito ha investito 17,5 milioni su Rovella. La Lazio nel ruolo si sente coperta con l’ex Monza e con Cataldi, all’occorrenza anche con Vecino, in attesa che si risolva la querelle di queste ultime ore.

