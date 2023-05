Calciomercato Lazio, il vice Immobile è la priorità: tutti i nomi per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Obiettivo raggiunto, la Champions League è cosa fatta e adesso si può pensare al futuro. La Lazio ha bisogno di qualche innesto per diventare ancora più competitiva e giocare la massima competizione europea da protagonista e non da comparsa. In attesa di sciogliere il caso Tare, il presidente Lotito inizia già a pensare al mercato. La priorità è il vice Immobile. Sarri ha chiesto un profilo giovane da affiancare e far crescere vicino al capitano. Sono tanti i nomi sulla lista. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ultimo uscito è quello di Openda, punta duttile di 23 anni in forza al Lens. Quest'anno ha segnato ben 19 gol nella massima serie francese. Piace sempre Gimenez del Feyenoord, studiato dal Comandante in Europa League. Per l'attaccante messicano però gli olandesi chiedono più di 20 milioni. In orbita Lazio c'è anche Mateo Retegui che però sembra indirizzato verso l'Inter. La società nerazzurra punta forte sul centravanti italo-argentino e quindi la concorrenza non aiuta l'operazione. Un altro nome è quello di Andrea Pinamonti che, nonostante le difficoltà di quest'anno con il Sassuolo, cerca il grande salto. Il classe '99 scuola Inter è della stessa scuderia di Romagnoli e Pellegrini. Per lui potrebbe esserci una pista preferenziale.