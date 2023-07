Calciomercato Lazio | Immobile, agente in ritiro: di cosa ha parlato con Lotito

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito e Daniele Rocca

CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE - Una presenza rumorosa quella di Marco Sommella nel ritiro della Lazio. L'agente di Immobile è arrivato ad Auronzo subito dopo pranzo (insieme a lui c'era anche Mario Giuffredi), ha assistito all'amichevole contro la Triestina e si è fermato anche a cena nell'hotel che ospita i biancocelesti ad Auronzo. Colloqui prima, durante e dopo il match vinto dalla Lazio per 4-0. Al centro dei discorsi la situazione relativa al futuro di Ciro a Roma. Anche ieri il patron ha ribadito più volte che non venderà il capitano, ma le voci provenienti dall'Arabia hanno alzato un gran polverone.

I timori dei tifosi sono diventati anche quelli di Lotito. Dopo la partenza di Milinkovic è impensabile per un club come la Lazio - a due mesi dal ritorno in Champions League - di perdere anche Immobile. Il popolo laziale ha chiesto a gran voce la permanenza del proprio uomo simbolo, il patron per ora ha respinto le offerte provenienti dalla Saudi Pro League. L'ipotesi di addio sarebbe scongiurata definitivamente nel caso in cui Lotito fosse disposto a riconoscere un aumento di ingaggio a Ciro (in scadenza nel 2026), che attualmente guadagna 4 milioni a stagione. Questa la richiesta di Sommella, in missione ad Auronzo per chiudere le porte all'Arabia e cancellare ogni dubbio sulla permanenza del capitano.

