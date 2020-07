Calciomercato Lazio, incontro per Mayoral: contatti anche con il Real, la situazione

Un incontro per trovare la quadra e regalare a Inzaghi, dopo Escalante, il secondo colpo Champions. Lotito e Tare hanno incontrato gli agenti di Borja Mayoral, il meeting s’è svolto a Formello in serata, s'è protratto fino a notte fonda, c'è stato un contatto telefonico anche con Jose Angel Sanchez, CEO del Real Madrid. La riunione è servita per esporre le rispettive posizioni e limare le distanze per arrivare a un accordo. La Lazio e gli agenti di Mayoral dovevano intanto trovare l’intesa sul contratto. Il giocatore chiedeva 2 milioni a stagione, Lotito era partito da un’offerta da 1,5 milioni più bonus. L’accordo è stato trovato, si arriverà ai 2 milioni richiesti dallo spagnolo, accadrà attraverso bonus facilmente raggiungibili. Il Real partiva da una richiesta di 20 milioni, troppo alta considerando la scadenza 2021 del contratto dell’attaccante. Il club di Madrid sta pian piano abbassando le pretese, Mayoral ha chiesto di essere liberato, ha sposato il progetto Lazio, vuole misurarsi nel campionato italiano, avrà la possibilità di giocare la Champions, Borja era stato corteggiato da Valencia e Villarreal, ma la Lazio sembra aver imboccato la strada giusta. Il Madrid ha aperto alla cessione, vuole cedere i giocatori in esubero, la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 15 milioni. C'è poi la questione recompra, è l'ostacolo più ostico, il confronto è servito per parlare anche di questo. Il Real può accettare un gentlemen agreement che gli garantisca una corsia preferenziale in caso di futura cessione di Borja da parte della Lazio, ma senza vincoli contrattuali. Non c'è ancora la fumata bianca, ma filtra una certa fiducia sulla riuscita dell'affare nonostante il Levante, in giornata, abbia provato a rilanciare per convincere Mayoral a continuare con il club in cui ha militato nelle ultime due stagioni.

