Calciomercato Lazio | Intrigo Felipe Anderson: la Juve frena. E Lotito...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno spiraglio, forse qualcosa in più. Il futuro di Felipe Anderson sembrava ormai tinto di bianconero, ma nelle ultime ore sono emerse alcune novità e la Lazio torna in corsa. Il club piemontese ha rallentato la sua corsa ad Anderson, Giuntoli ha preso tempo, le cose sembravano ormai apparecchiate per il passaggio del brasiliano, ma il mercato è così, sempre pronto a offrire colpi di scena. Quello della Juve non può essere definito un ripensamento, almeno non per il momento, le mosse di Giuntoli non sono semplici da decifrare, ma tra venerdì e le ultime ore c’è stato un rallentamento. La Lazio non ha ritirato la propria offerta di rinnovo: altri tre anni (con opzione per il quarto) a 3 milioni a stagione più bonus. Ma da Formello non aspetteranno in eterno, anche perché la Lazio ha necessità di pianificare il futuro e deve capire se sarà con o senza Anderson.

SCELTA - Felipe ha scartato le possibilità arabe, non vuole andare in Arabia o negli Emirati, anche per una questione religiosa. La Juve era ovviamente prospettiva allettante, ma la Lazio potrebbe ancora essere il suo futuro. Il ragazzo a Roma sta bene, è casa sua, si sente ben voluto da tutti, dentro e fuori Formello. Non è una scelta facile, il prossimo potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera. Felipe ha quasi 31 anni, deve ponderare bene le scelte. La Lazio non è tagliata fuori dalla corsa, questa è la notizia delle ultime ore, sta riguadagnando posizioni, potrebbe anche spuntarla. Dipenderà anche dalla Juve, da cosa deciderà di fare la direzione sportiva bianconera, ma Felipe non considera la Lazio una ruota di scorta, un paracadute qualora venisse mollato dalla Signora. Però una decisione deve arrivare a breve, la situazione non può essere trascinata ancora a lungo. La Lazio aspetta una risposta, spera sia affermativa, a Formello non hanno mai smesso di credere al rinnovo di Anderson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.