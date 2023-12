Calciomercato Lazio | Kamada, possibile addio a gennaio? La situazione

Il giapponese non sta giocando con continuità, s'è parlato anche di un suo possibile addio nella sessione invernale di calciomercato

CALCIOMERCATO LAZIO - Finora un oggetto (quasi) misterioso. Daichi Kamada s’è rivisto dal primo minuto contro l’Inter, qualche segnale è arrivato, non una prestazione scintillante, ma comunque meglio rispetto a quella che era stata l'ultima uscita da titolare contro il Genoa in Coppa Italia. A Empoli è ballottaggio con Luis Alberto, anche se il Mago appare favorito. I numeri di Kamada, fin qui, non sono entusiasmanti, per usare un eufemismo: Guendouzi finora ha messo insieme 1373’ in stagione, Luis Alberto 1669, mentre Daichi è fermo a 870’. Praticamente la metà dello spagnolo. La rete di Napoli aveva illuso, poi Kamada è lentamente sparito dai radar. Doveva essere il grande colpo del mercato estivo, il vero erede di Milinkovic-Savic, ma Sarri non ha trovato ancora la formula per inserirlo stabilmente nel suo 4-3-3. Troppo sbilanciata la Lazio con Daichi e Luis Alberto, troppo importante ormai Guendouzi.

GENNAIO - Kamada s’aspettava tutt’altro, non può essere contento. Il ragazzo, pubblicamente, non s’è mai detto pentito della scelta fatta in estate, a Roma si trova bene, ma vorrebbe giocare di più, come accadeva a Francoforte dove era una delle punte di diamante della squadra. Il contratto di Kamada è in scadenza a giugno, ma c’è una clausola che permette alla società di allungarlo per altre due stagioni e portarlo a scadenza 2026. Se ne discuterà più avanti, è ovvio che gli agenti del giapponese - dovesse andar avanti così - potrebbero presentarsi da Lotito per chiedere di non attivare la clausola e lasciare libero Kamada. Ma sono discorsi prematuri, se ne discuterà in primavera, quando gli scenari saranno più chiari. Nelle ultime ore, poi, s’è diffusa addirittura la voce di un possibile addio a gennaio del giocatore nipponico. Per la Lazio, però, Kamada non è in discussione, la volontà della società è quella di non cederlo nella sessione invernale, a meno che non arrivino offerte clamorose, cosa che al momento non pare plausibile. Daichi quindi, a gennaio, non si muove. Questo fa trapelare la società. Poi, in estate, si vedrà.

