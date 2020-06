Calciomercato Lazio, Kumbulla sempre più vicino: i dettagli

La Lazio e Marash Kumbulla sono sempre più vicini. Ieri vi avevamo raccontato che tra i due club c'erano contatti continui per cercare di limare le distanze e tra ieri sera e stamattina ci sono stati passi avanti. Il Verona ha scelto le contropartite (Lombardi e uno tra Maistro e Wallace, ma su chi tra i due sia indirizzato verso Verona regna ancora un po' di mistero) e ha accettato di alzare la loro valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni. Nel frattempo, Lotito ha accontentato Setti e ha alzato la proposta in denaro che ora s'avvicina ai 20 milioni. Per questo, ora, rimangono da limare i dettagli e sbrigare le questioni burocratiche, con l'obiettivo di chiudere l'operazione entro martedì. La fumata bianca, quindi, è davvero dietro l'angolo, la Lazio è pronta a mettere a segno il secondo colpo del suo mercato 2020/2021: dopo Escalante, c'è Kumbulla nella lista degli arrivi.

