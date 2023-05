Calciomercato Lazio, la Champions decide il futuro tra budget e nomi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro della Lazio dipende tutto dalla Champions League. Far parte della prossima edizione del torneo più importante d'Europa fa tutta la differenza del mondo. Sia per il budget da investire sul mercato estivo, sia per le ambizioni della squadra. Sarri vorrebbe impostare la prossima stagione già da ora, Lotito temporeggia non sapendo se avrà ancora dalla sua parte il ds Tare. Il presidente biancoceleste non si vuole tirare indietro dai suoi obblighi: ha ben chiaro l'investimento che dovrà fare per sostituire, eventualmente, Milinkovic e acquistare il vice Immobile. Per il primo verranno stanziati 20 milioni di euro, per il secondo tra i 15 e i 20 milioni (la coppa dalle grandi orecchie ne porta circa 50, se il serbo dovesse essere ceduto il tesoretto crescerebbe di altri 40 milioni massimo).

I NOMI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'elenco dei giocatori adocchiati per fare le veci del capitano si è accorciata. Su tutti c'è Mateo Retegui. L'attaccante argentino, da poco naturalizzato italiano, è un obiettivo da prima che Mancini lo chiamasse in Nazionale, ma su di lui c'è forte l'Inter. Il Tigre, che ha in pugno il riscatto, chiede almeno 15 milioni di euro. Sarri dovrebbe dare il via libera definitivo prima di presentare un'offerta concreta. Oltre a lui c'è Andrea Pinamonti, riscattato dal Sassuolo. Il 23enne fa parte della scuderia Raiola a cui appartengono Romagnoli e Pellegrini. Servono almeno 20 milioni per lui. Dall'estero spunta il nome di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che ha segnato contro la squadra di Sarri nel doppio confronto in Europa League. In questi mesi la lista potrebbe tornare ad allungarsi: al tecnico interessa da tempo Rafa Silva del Benfica e Mariano Diaz si svincola a fine stagione dal Real Madrid. Da non dimenticare Berardi, vero e proprio pallino del Comandante. Tutto resta molto aleatorio, il finale di stagione renderà tutto più chiaro.