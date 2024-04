Calciomercato Lazio | Lazio, sarà rivoluzione? Tutti i calciatori in bilico

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di cambiare volto in estate. Una vera rivoluzione tra calciatori che vogliono lasciare la Capitale e possibili plusvalenze importanti per il club. Insomma, il calciomercato estivo rischia di essere caldissimo sia in entrata che in uscita. In porta, Sepe tornerà alla Salernitana per fine prestito, ma attenzione a Provedel. L'ex Spezia ha firmato l'adeguamento del contratto, ma è nel mirino di molti club di Premier. La Lazio lo ha pagato solo 2,5 milioni e davanti a una proposta di 25/30 potrebbe lasciarlo partire. Il futuro sembra nelle mani di Mandas che si sta ben comportando.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, anche la difesa potrebbe cambiare. Alessio Romagnoli non sembra trovarsi a proprio agio nella difesa di Tudor e l'ex Milan è ancora irritato per le promesse non mantenute da Lotito. Arrivato a zero, anche dal 29enne ex Milan si può trarre profitto. La Lazio punta forte su Gila e non vorrebbe venderlo, ma attenzione al Real Madrid. I blancos vantano il 50% sulla futura rivendita e potrebbero spingere per riportarlo in patria. Marusic e Hysaj hanno ancora un anno di contratto e dalla cessione di entrambi (o di uno dei due) passa l'idea di abbassare l'età media. Tudor sta rilanciando Kamada, ma il giapponese resta in scadenza e difficilmente eserciterà l'opzione biennale per restare con il ritorno in Bundesliga molto probabile (Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach in pole). Ad agosto compirà 33 anni, Matias Vecino: il suo contratto scade nel 2025, l'uruguagio potrebbe raggiungere l'amico Torreira al Galatasaray, stavolta non ci sarà Sarri a trattenerlo. Non a caso la Lazio insiste per avere Ibrahima Sissoko, gratis dallo Strasburgo. Il caso Luis Alberto è da monitorare con la Lazio che vorrebbe almeno dieci milioni, ma in Spagna e in Italia diventerebbe un'opzione solo a parametro zero attenzione al Qatar.

In attacco si spera ancora di convincere Felipe Anderson a rinnovare. La proposta è lì, ma l'entourage del brasiliano sperava in un rilancio. La Juve è alla finestra, ma non ha ancora la firma del talento verdeoro. Giuntoli ha parlato con Fabiani a Torino di Zaccagni, in scadenza nel 2025, ma la Lazio chiede almeno 25 milioni per venderlo. Lotito è certo di poter salutare nel miglior modo il 36enne Pedro, nonostante alla 25esima presenza sia scattata l'opzione per un altro anno. In attacco Immobile rimane il caso più spinoso. Ha altri due anni di contratto e non sembra più intenzionato a salutare la Lazio, ma si aspettano proposte dall'Arabia e non solo.