Calciomercato Lazio | Lotito non molla Berardi: "Voglio prenderlo ma..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Domenico Berardi rimane l'obiettivo della Lazio. L'esterno del Sassuolo, ancor prima dell'inizio ufficiale del calciomercato, è sempre stata la prima scelta avallata da mister Sarri. Il prezzo richiesto dalla società neroverde, 30 milioni, però blocca l'avanzare della trattativa e tormenta anche il presidente Lotito. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero il patron biancoceleste si sarebbe confidato nella giornata di ieri proprio con Suor Paola sulla questione: "Io vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni per uno che ha quasi 30 anni e pretende un ingaggio alto. Io devo pensare innanzitutto a non smantellare e a confermare la squadra che ha conquistato il secondo posto. Ho rinnovato a Pedro, poi ci sarà Luis Alberto, e pian piano i rinforzi giusti per ampliare l’organico per la Champions", queste le parole riportate dal quotidiano.

Non solo, in serata Lotito avrebbe avuto un nuovo contatto con l'entourage del calciatore confermando l'offerta di 20 milioni più bonus.