Calciomercato Lazio | Lotito parla con Sarri: ecco chi sceglie i giocatori

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Castellanos è il primo colpo messo a segno dalla Lazio in questa finestra di mercato, si attende l’ufficialità, ma non basta. Servono ancora rinforzi. La stagione che sta per iniziare si preannuncia impegnativa e la rosa necessita di innesti adeguati per poter affrontare al meglio tutti gli appuntamenti, specialmente la Champions. Sarri ha le idee chiare, le ha esplicitate al presidente Lotito e ora, dal ritiro di Auronzo di Cadore, attende l’arrivo di volti nuovi per poterli testare e valutare. Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il patron biancoceleste ha tenuto a ribadire che ha ben in mente le prossime mosse. Si è confrontato con il tecnico, ha allestito per questo una squadra che si occupa di scouting. Un vertice basso, un difensore, un esterno e una mezzala sono le indicazioni, ma l'ultima parola spetta a lui. Dopo l'addio di Tare, è lui a gestire direttamente gli affari. Accetta consigli, ma i nomi li sceglie lui.

