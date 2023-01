Calciomercato Lazio, Lotito tra indice e Sanabria: "So io come fare"

Il patron biancoceleste è sicuro che la sua squadra si rialzerà e sull'indice di liquidità aggiunge: "Non serve nessuna immissione..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra mercato e risultati altalenanti, il 2023 non è iniziato al meglio per la Lazio che ha portato a casa appena un punto su 6 contro Lecce ed Empoli. Troppo poco per la squadra di Sarri che deve ripartire già da domenica e dal match sul campo del Sassuolo. Servirebbe qualche ritocco alla rosa con un terzino sinistro mancino e un vice Immobile. Tanti i nomi accostati, ma il club deve fare i conti anche con i paletti dell'indice di liquidità. Le cessioni di Kamenovic e Marino non bastano, serve anche quella di Fares per abbassare gli ingaggi. Una cosa sembra certa, la ritrovata pace con Urbano Cairo non porterà Sanabria a Formello. Almeno così dice Lotito che, sulle pagine de Il Messaggero, afferma: "Sanabria? Non ne ho mai parlato e comunque non c'è bisogno di nessuna immissione di liquidità. Quelle le ho già fatte nel recente passato. So io come fare adesso, ma senza nessun proclamo. I tifosi devono stare tranquilli, ho già detto che ripartiremo con il botto, come i fuochi d'artificio che avete ammirato all'hotel Hilton".