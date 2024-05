Calciomercato Lazio | Luis Alberto, c'è anche il Napoli: fissato il prezzo

TUTTOmercatoWEB.com

È ancora tutto da scrivere il futuro di Luis Alberto. Nell'ultima settimana lo spagnolo ha avuto nuovi problemi con Tudor, che hanno portato il tecnico a escluderlo dalla gara contro l'Empoli. Oggi è stato rivisto in campo a Formello per la consueta seduta di allenamento, anche se non è certa la sua presenza (almeno da titolare) a San Siro contro l'Inter. Inoltre, come scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, su di lui sarebbe spuntato anche l'interesse del Napoli. Lotito ha fissato il prezzo: ci vorranno almeno 15 milioni di euro per lasciare partire il Mago. Gli azzurri intanto hanno chiesto informazioni, anche se la pista sembra complicata.