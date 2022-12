Calciomercato Lazio, Luis Alberto conteso. Dalla Spagna: "È in contatto…"

CALCIOMERCATO - Il destino di Luis Alberto è tutto da decifrare. Le divergenze tra lo spagnolo e Sarri sono ormai note, così come la sua volontà di fare ritorno in patria. Entrambi sono fermi sulle proprie idee, bisognerà aspettare per capire cosa accadrà in futuro. Nel frattempo, il Mago continua ad essere al centro delle voci di mercato. Si era parlato di un’interesse da parte di Valencia, Villarreal e Atletico Madrid, a proposito di quest’ultimo ci sono novità. Le doti del biancoceleste sono particolarmente apprezzate dai Colchoneros tanto che, come riporta El Gol Digital, il ds Berta avrebbe avuto dei contatti direttamente con lui. L’arrivo del centrocampista però è legato alla partenza di Joao Félix. Il portoghese ha deluso le aspettative e a rendere la situazione ancor più complicata è il rapporto con Simeone, tra i due non scorre buon sangue. Per questo è finito nella lista dei partenti e la possibilità che possa lasciare Madrid a gennaio si fa sempre più concreta. Mentre l’Atletico studia le mosse, Lotito ha avvisato che non ha intenzione di svendere il suo giocatore e non accetterà offerte al di sotto dei 20 milioni di euro. Da questo punto di vista la società madrilena potrebbe essere facilitata e dunque sorpassare le concorrenti che però non hanno intenzione di arrendersi.

Pubblicato ieri alle 11:30