Calciomercato Lazio | Luis Alberto e le lusinghe dell'Al-Duhail: Lotito prepara una mega mossa

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è pronta ad una nuova sfida: riabbellire la rosa. Prima però, c'è bisogno di fare chiarezza quanto prima, l'apertura della finestra di calciomercato è davvero vicina e Maurizio Sarri vuole chiarire i punti cardine degli addii. Tra i nodi da sciogliere, il futuro di Luis Alberto, stregato, ma non del tutto, dalla proposta da far rizzare i capelli, dell'Al-Duhail. Il club di Doha ha presentato un'offerta shock da 8 milioni l'anno, per 4 anni, più opzione per un altro anno, garantendo alla Lazio 15 milioni. Troppo pochi per il presidente Claudio Lotito che ha detto di no, e che sta pensando ad una contromossa.

Lazio, Lotito prepara una mega offerta per far restare Luis Alberto:

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito è pronto a garantirgli un contratto di 4 milioni all’anno per 4 anni, per un totale di 16 milioni. Quest'ingaggio lo percepisce solo il capitano della Lazio, Ciro Immobile. Così, Luis ha aperto alla permanenza, ma ogni passo dovrà essere monitorato, perché fino all’ultimo ogni ipotesi sarà possibile. I manager del Mago attendono segnali da Lotito, nei prossimi giorni potrebbero avvenire nuovi contatti. Maurizio Sarri vuole ripartire dal 10 spagnolo, tutto è nelle mani di Luis Alberto.