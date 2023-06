Calciomercato Lazio | Luis Alberto in Arabia: offerta schock dagli emirati

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "E' una questione tra me e il presidente". Così Luis Alberto aveva parlato al termine del campionato in merito al proprio futuro, quando le trattative per il rinnovo erano ancora in una fase embrionale, in realtà non troppo lontane dall'attuale situazione. Il Mago di San Jose del Valle aveva già in mano l'offerta milionaria pronta a cambiargli la vita, proveniente non da Francia, Spagna o Inghilterra ma, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dall'Arabia Saudita. Arrivata ad aprile, la Lazio ne era a conoscenza da tempo: Lotito avrebbe già incontrato la squadra e detto 'no' a un'offerta di 15 milioni di euro per il suo fantasista. Per Luis Alberto, che ha dato priorità alla Lazio, significherebbe chiudere la carriera in Saudi Pro League, contro Ronaldo e Benzema, avere un ruolo da star e un contratto da top giocatore mondiale fino al 2028. Un'offerta allettante, che convive, però, con il trasferirsi in un paese culturalmente molto diverso e in un campionato che ha poco in comune con il grande calcio europeo.

Il rinnovo di Luis Alberto ora è una necessità: ma Lotito è chiamato allo sforzo

La Lazio ha rifiutato la prima offerta, ma ora dovrà muoversi concretamente per blindare Luis Alberto. L'offerta recapitata al numero 10 è stata tenuta nascosta da enoturage e società, ma si parlerebbe di una cifra da far rizzare i capelli. Lo spagnolo, chiaramente, non chiede di pareggiare quell'offerta, ma di riconoscergli i suoi enormi passi avanti e la sua applicazione. Soprattutto con un'eventuale partenza di Milinkovic vuole essere la star di questa Lazio: tanto tatticamente, quanto economicamente. Bonus inclusi, oggi il suo contratto arriva a 3,5 milioni, Luis Alberto ne chiede 4 di parte fissa, lo stesso stipulato per Ciro Immobile. Sarri e Lotito ne hanno parlato nell'ultimo incontro, il tecnico non vuole rinunciare al suo giocatore con maggiore classe e fantasia, soprattutto da dicembre, soprattutto con la Champions League. Ora tutto è in mano al presidente, a breve ci sarà un altro contatto con la You First, che cura gli interessi di Luis Alberto, ci si attende una prima vera mossa, soprattutto in virtù di quanto emerso dall'Arabia.