Calciomercato Lazio | Milinkovic aspetta Kezman: ma tutto tace

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La decisione è stata presa: Sergej Milinkovic-Savic lascerà la Lazio. Resta solo da capire quando e come la separazione avverrà: se passando per Lotito e quindi riconoscendogli la somma richiesta, o se acquistandolo a parametro zero da luglio 2024, quando il suo contratto sarà scaduto. Il rinnovo sembrerebbe ormai un'operazione remota, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Sergente avrebbe più volte rifiutato le offerte arrivate dalla Lazio, conscio che è arrivato il momento dei saluti. Affinché questo addio si realizzi, però, non basterà la volontà del calciatore. Lotito ha promesso a lui e all'agente di lasciarli andare, ma solo a patto che nelle casse dei biancocelesti entri la cifra richiesta dal patron capitolino: 40 milioni di euro.

Calciomercato Lazio | Milinkovic aspetta Kezman: non si muove nulla

Milinkovic aspetta novità da Kezman. L'agente serbo, però, intorno a se vede pochi margini di manovra e le tanto attese offerte per il 21 biancoceleste non sembrerebbero arrivare così facilmente. La Juve, che da anni lo segue con attenzione, ha dato la priorità a Rabiot e solo in caso di mancato rinnovo del francese potrebbe presentare un'offerta da circa 25 milioni più Pellegrini. Il Milan perderà Tonali e questo potrebbe favorire un assalto, così come per l'Inter che dovrà rinunciare a Brozovic. Dall'estero, invece, l'unica dai quali si possono attendere dei passi in questa direzione è l'Arsenal. I londinesi perderanno Thomas, si sono lasciati superare dal Manchester City per Rice e, in questo contesto, Milinkovic sarebbe un'occasione rara. Tutte ipotesi o possibili dinamiche. La Lazio vuole concretezza, vuole offerte che rientrino nei parametri stabiliti: starà a Kezman ora accontentare la società e il suo assistito, presentando a Lotito la cifra giusta.