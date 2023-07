Calciomercato Lazio | Milinkovic, ecco l'annuncio! Il video social dell'Al Hilal

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Trattativa conclusa e puntuale è arrivato l'annuncio. L'Al Hilal ha condiviso sul proprio profilo Twitter l'acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Nelle immagini, le foto di lui da bimbo insieme al padre, quelle in cui indossa la maglia biancoceleste e altre che lo ritraggono insieme al fratello con la casacca della Serbia. "Era il loro eroe, ora è il nostro eroe", alcune delle parole che fanno da sottofondo al video e che comunicano, in via ufficiale, la buona riuscita dell'onerosissima operazione di mercato. Contemporaneamente, è stato pubblicato anche un video su Instagram in cui viene ripercorso quello che è stato il percorso del Sergente a Roma, incluse le giocate di cui s'è reso protagonista e che hanno fatto esultare ogni tifoso.

