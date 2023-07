Calciomercato Lazio | Milinkovic, il Chelsea si fa avanti: tutti i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si riaccende la pista inglese per Milinkovic. Il centrocampista, che tra un anno si svincolerà dalla Lazio, è in attesa di offerte da valutare per comprendere il proprio futuro. Se in Italia nessuno è andato oltre il semplice interesse, la prima mossa ufficiale potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta caughtoffside.com, il suo procurato Kezman avrebbe offerto Milinkovic al Chelsea, squadra in cui ha militato nel corso della sua carriera da calciatore e con la quale è in ottimi rapporti. Se, infatti, in Serie A nessuno sarebbe disposto ad accontentare Lotito sul piano economico, la disponibilità in Premier League è nettamente maggiore. I Blues, in particolar modo, nelle ultime sessioni di mercato si sono resi protagonisti di spese folli che farebbero sembrare i 40 milioni richiesti dalla Lazio una cifra qualsiasi.

Calciomercato Lazio | Milinkovic-Chelsea: la strategia di Kezman

A dare concretezza alla pista che porta al Chelsea sono anche due situazioni interne. La prima è quella inerente Mateo Kovacic con il croato che si è accasato al Manchester City liberando un posto a centrocampo. La seconda quella di Mason Mount, sempre più lontano da Londra e diretto verso il Manchester United. Per sostituirli la dirigenza blues aveva individuato i profili di Moises Caicedo e Romeo Lavia, differenti per caratteristiche da Milinkovic, ma più costosi. Kezman punta proprio su quest'ultimo aspetto. Il suo assistito ha 28 anni, non rientra nella politica del Chelsea di acquistare profili giovani e proporgli contratti lunghissimi, ma allo stesso tempo è un usato sicuro acquistabile a un prezzo nettamente ridotto rispetto al suo reale valore. Si presenta come una grande occasione di mercato, che consentirebbe alla società di Todd Boehly di investire solo una minima parte dei soldi che arriveranno dalle due cessioni.