Calciomercato Lazio | Milinkovic-Inter, primo contatto! E Inzaghi spinge…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il primo contatto. L’Inter vuole Milinkovic e ora è uscita allo scoperto. Contattato direttamente Lotito, in giornata impegnato a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Mai in dubbio come quest’estate, il futuro del Sergente, arrivato a un anno dalla scadenza (2024). Si trova di fronte a un bivio, il club biancoceleste invece - visto il rifiuto di ogni trattativa per il rinnovo - può imboccare soltanto la strada della cessione se non vuole perderlo a parametro zero tra un anno. Un rischio che va evitato. Lotito comunque non si smuove e chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino. Il contratto gioca a suo svantaggio, ma non ha nessuna intenzione di svendere un big del genere. L’Inter ci sta pensando seriamente per rinforzare un reparto in cui presto potrebbe salutare Brozovic, accostato al Barcellona nelle ultime settimane. L’idea di Inzaghi sarebbe quella di piazzare stabilmente in regia Calhanoglu completando il terzetto in mediana con Barella e Milinkovic ai lati del turco.

Marotta e Ausilio pronti all’assalto

La dirigenza nerazzurra ha fatto oggi il primo passo. Nasce tutto proprio dall'incontro di ieri andato in scena tra l'allenatore nerazzurro e il proprietario Zhang. Si tratta di una sua richiesta esplicita. Le due società, tra l’altro, dovranno necessariamente discutere anche del futuro di Acerbi: le necessità tecniche ed economiche potrebbero spingere a trovare una soluzione con un “pacchetto” (costoso) che comprenderebbe sia il difensore, sia il serbo. Marotta e Ausilio partirebbero all’assalto con un’offerta di circa 35 milioni di euro per il cartellino di entrambi. A Lotito non bastano, serviranno dei rilanci da parte dell’Inter: a queste cifre non è disposto ad accettare. E a breve entrerà in gioco la figura di Kezman, da tempo pronto a trasferire altrove il suo assistito. La lunga estate è appena iniziata.