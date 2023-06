Calciomercato Lazio | Milinkovic, l’Inter fa sul serio: pronta la doppia offerta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non è una novità, non è qualcosa di cui stupirsi. Milinkovic-Savic va considerato sul mercato, lo impone la scadenza dell’attuale contratto con la Lazio, fissata a giugno 2024, rendendo questa l’ultima sessione per incassare un tesoretto da investire poi sul mercato. Il serbo non ha mai aperto al rinnovo, finora non ci sono stati spiragli nei quali infilarsi, perché Kezman ha sempre detto no, assicurando che avrebbe portato offerte da 35-40 milioni per il suo assistito. L’agente serbo ha bussato a tante porte, ma spesso ha trovato chiuso. Soprattutto all’estero e in Premier in particolare; mentre in Liga va registrato solo un timido sondaggio dell’Atletico Madrid. Così non resta che la Serie A, l’Italia, campionato che Milinkovic conosce alla perfezione, Paese che lui sente come una seconda casa. Per questo Sergej non storcerebbe la bocca di fronte all’ipotesi di rimanere in Italia e giocare ancora nel nostro campionato. La Juventus s’è mossa lo scorso anno e nei mesi passati, aveva anche raggiunto un’intesa di massima con Kezman (6 milioni annui più bonus) sulla base di un contratto quadriennale. Poi, però, altre vicende hanno tenuto impegnata l’attenzione bianconera.

PUZZLE - Per ora da Torino, sul tavolo di Lotito, di offerte non ne sono arrivate. Ma c’è chi assicura che a breve i bianconeri possano farsi vivi, proponendo anche sconti e agevolazioni sul fronte Pellegrini, anche se non sarebbero disposti ad andare oltre ai 25 milioni cash. Pochi per il patron che vorrebbe sfondare il muro dei 30. Per questo nelle ultime ore, diverse indiscrezioni, registrano un crescente interesse dell’Inter. Marotta e Ausilio starebbero pensando a un puzzle da comporre nelle prossime settimane e con tre protagonisti principali: Marcelo Brozovic, Francesco Acerbi e Sergej Milinkovic-Savic. Il croato è in lista di sbarco alla Pinetina, può lasciare l’Inter, su di lui c’è il Barcellona e non solo. L’Inter ha sondato Frattesi, pensa a Kessie, ma occhio anche a Milinkovic che Simone Inzaghi conosce benissimo.

PACCHETTO - Il serbo - nelle idee del tecnico piacentino - occuperebbe la casella di mezzala, con Calhanoglu che si trasferirebbe in pianta stabile in cabina di regia. E Acerbi? L’Inter deve riscattare il difensore, protagonista di un’annata eccezionale. I nerazzurri hanno chiesto uno sconto, Lotito per ora dice no. E così ecco l’idea che - secondo indiscrezioni provenienti da Milano - starebbe mulinando nella testa di Marotta e Ausilio: andare da Lotito e proporre 34-35 milioni per Milinkovic e Acerbi. Pacchetto unico con partenza da Formello e arrivo ad Appiano Gentile. Inzaghi farebbe i salti di gioia. Lotito aspetta, Sarri ha chiesto chiarezza sulle cessioni, vuole sapere chi rimarrà e con quale testa. Per questo Milinkovic è il grande tema dell’inizio estate biancoceleste.

