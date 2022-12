Calciomercato Lazio, nome nuovo dalla Germania: i dettagli

Un nome nuovo arriva direttamente dalla Bundesliga con un calciatore proposto direttamente al presidente Lotito nel corso di...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaio e la sessione invernale del calciomercato si avvicina. La Lazio deve fare i conti ancora una volta con l'indice di liquidità e con i circa 40 milioni da riconoscere all'erario. Nei giorni scorsi, però, un nome nuovo è stato offerto al club. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ai biancocelesti è stato proposto Nico Schulz. Il calciatore del Borussia Dortmund è venuto fuori nel corso di una cena a Roma tra Claudio Lotito e Michele Puller, presidente del club tedesco. Il terzino sinistro non rientra nei piani dei teutonici che vorrebbero farlo partire già a gennaio. Il giocatore era già emerso e smentito in estate, ma le cose sono cambiate. Da allora il 29enne tedesco è fuori rosa, anche per motivi extra campo con un'accusa di violenza domestica Duecentouno giorni dopo l'ultima apparizione (7 maggio), Nico Schulz è stato rimesso in vetrina in un test a Singapore proprio per cederlo. Il Borussia, che lo aveva acquistato per 25,5 milioni, ha già tentato invano di risolvere il contratto, ora lo assicura in prestito gratuito con diritto di riscatto, accollandosi persino la metà dell'ingaggio. Già, quello è il grande intralcio: 6 milioni sino al 2024. Per metà anno però sarebbero solo 1,5 per la Lazio. Insomma, Schulz è un'opportunità quasi a costo zero, ma Lotito non vuole alzare il monte ingaggi, soprattutto adesso. Molto dipenderà anche dalle uscite con Fares e Kamenovic primi candidati a partire.