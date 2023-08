Calciomercato Lazio | Nome nuovo in difesa: viene dalla Premier

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Per completare questa Lazio c'è bisogno di un mediano e di un terzino sinistro. Lotito sta lavorando per regalare a Sarri altri due profili da inserire in rosa. Il club ha fatto un'offerta al ribasso a Luca Pellegrini. Saranno ore decisive, il terzino deve decidere: è una situazione prendere o lasciare. Per la Lazio ci sono altri due nomi. Il primo è quello di Mario Rui, che ha chiesto la cessione al Napoli ma vorrebbe un nuovo contratto triennale. Per il cartellino del portoghese servirebbero 6/7 milioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome nuovo è quello di Victor Kristiansen del Leicester appena retrocesso in Championship. Le Foxes si stanno liberando dei contratti più pesanti e accettano anche prestiti con diritto di riscatto. Il terzino sinistro classe 2002, che vanta 12 presenze in Premier League, ha gli stessi agenti di Isaksen e ieri se ne è parlato con la Lazio a Formello durante la presentazione di Gustav. E' cresciuto nel settore giovanile del Copenhagen e ha un valore di mercato di circa 12 milioni.