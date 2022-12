Calciomercato Lazio, nuova idea a centrocampo: ma dipende da Milinkovic...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio lavora al rinnovo di Milinkovic-Savic, non ha ancora deposto le armi, ma soprattutto accantonato le speranze di arrivare al sì del serbo. La proposta di un nuovo contratto con un ingaggio da oltre 5 milioni a stagione, compresi i bonus. Ma se Sergej dovesse declinare la proposta? Se Kezman s’impuntasse nel volere nel nuovo contratto una clausola rescissoria bassa (35-40 milioni), andando allo scontro con Lotito? Allora la cessione in estate sarebbe eventualità concreta e a un prezzo ovviamente inferiore ai 100 milioni che il patron ha sempre richiesto. Se Milinkovic dovesse andar via, portando nelle casse della Lazio una cifra comunque interessante, vicina ai 50 milioni, ci sarebbe comunque modo di operare e cercare profili che possano sostituirlo. In passato s’era fatto il nome di Luka Sucic, 20enne croato del Salisburgo e che per caratteristiche tecniche non è poi così lontano da SMS. Sucic è un nome che resta sul taccuino di Tare, piace molto al ds, ma ha costi molto importanti, visto che il Salisburgo lo valuta almeno 25 milioni di euro.

SORPRESA - Nelle ultime ore, però, alcuni rumors vorrebbero la Lazio interessata anche a un altro nome, quello di Azzedine Ounahi che sta facendo meraviglie con il Marocco al Mondiale. Ounahi, 22 anni compiuti ad aprile, gioca nell’Angers, dove si muove da trequartista, da esterno destro o da mezzala destra. In nazionale ricopre proprio questo ruolo in un centrocampo a tre, lo stesso di Milinkovic-Savic. Gli scout della Lazio seguirebbero Ounahi da qualche mese, del resto Belgio, Francia e Germania sono paesi e campionati che Tare ha sempre tenuto d’occhio. Con il Marocco, il classe 2000 si sta rivelando al mondo, facendo ingolosire l’Angers che dopo averlo acquistato un anno e mezzo fa per meno di un milione di euro, punterà a realizzare una plusvalenza clamorosa, valutando il cartellino almeno 15-20 milioni di euro. La Lazio lo tiene d’occhio, per ora è una fase di studio, non ci sono stati contatti con l’entourage e tantomeno con il club d’appartenenza. Ounahi rientra nella lista di quei giocatori che potrebbero interessare qualora partisse Milinkovic. Uno scenario al quale però Lotito non vuole arrendersi. Anzi. Su Ounahi ci sarebbero comunque Atletico Madrid e Milan. I Colchoneros, che vengono dati su Luis Alberto, in realtà seguirebbero con molta attenzione il centrocampista marocchino.

