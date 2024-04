Calciomercato Lazio | Occhi su un ex Serie A: tutte le mosse in entrata e in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina la sessione estiva di calciomercato. Movimenti in vista in casa Lazio sia in entrata che in uscita. Come vi avevamo anticipato a fine marzo, la dirigenza biancoceleste ha messo nel mirino Robin Gosens. L'esterno ex Inter e Atalanta potrebbe lasciare l'Union Berlino per alzare di nuovo l'asticella. Lo stesso calciatore ha ammesso che in caso di addio tornerebbe solo in Serie A.

Il laterale tedesco sarebbe una soluzione importante per la corsia mancina e metterebbe fine all'adattamento di Marusic, Hysaj e Lazzari. Tutti e tre possono restare in biancoceleste con Tudor. Come riporta Il Corriere dello Sport, con Guendouzi non ci sono problemi, si ascoltano offerte superiori ai 30 milioni. Kamada deciderà con il suo entourage nelle prossime settimane.

In Argentina insistono dicendo che la Lazio è sulle tracce di Nicolas Valentini, difensore 23enne del Boca Juniors. Probabile l'arrivo di almeno un centrale in estate visto il passaggio alla difesa a tre con Tudor. Il mister spera di tenere anche Vecino, in scadenza nel 2025. Cataldi è uno di quelli che sta giocando meno, il suo agente Riso è stato avvistato a Formello. Gestisce anche Rovella e Valentin Carboni del Monza, ma di proprietà dell’Inter. E' stato più volte accostato alla Lazio ma ha una valutazione troppo importante: 40 milioni.