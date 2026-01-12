Calciomercato Lazio | Pedraza in arrivo: fatta per Tavares al Besiktas
CALCIOMERCATO LAZIO - Uno entra, uno esce. Come riportato da Il Messaggero, la corsia mancina della Lazio cambia volto. La trattativa è alle fasi finali: è fatta per il trasferimento di Nuno Tavares al Besiktas con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 9-10 milioni di euro complessivi. Restano alcuni dettagli da discutere, soprattutto per il 35% della rivendita da corrispondere all'Arsenal.
La Lazio ha già in mano il sostituto. Dopo l'arrivo di Kenneth Taylor e Petar Ratkov, infatti, il club biancoceleste è pronto ad accogliere Alfondo Pedraza, terzino del Villarreal in scadenza a giugno. Il calciatore era già stato bloccato a zero per l'estate, ma il suo arrivo sarà stato anticipato: la Lazio verserà nelle casse del club spagnolo un indennizzo di circa un milione di euro.