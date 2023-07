Calciomercato Lazio | Pedro, è fatta per il rinnovo: la firma è arrivata

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - «Considero il suo contratto già rinnovato. Io non mi lascio scappare quel fenomeno», assicurava Claudio Lotito lo scorso dicembre. Adesso l'atto ha preso forma però: scambio di documenti, via pec, nero su bianco. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il contratto di Pedro, esterno della Lazio, era scaduto lo scorso 30 giugno, e per questo ha firmato il prolungamento fino al 2024 a 2,2 milioni più bonus, con l'opzione per un altro anno. Ora è da capire chi pagherà la clausola da 700mila euro alla Roma. Maurizio Sarri dunque si ritroverà il campione spagnolo anche ad Auronzo di Cadore. Il tecnico ha fortemente insistito per avere Pedrito anche il prossimo campionato, per la Champions si ripartirà anche da lui. Pedro alla Lazio, ancora un altro anno, e questa volta, sotto le stelle più luminose d'Europa.