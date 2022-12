Calciomercato Lazio, Pellegrini: e se fosse già per gennaio? Sarri scalpita...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pochi giorni e sarà di nuovo calciomercato. Ormai è risaputo, alla Lazio piace Luca Pellegrini e l'apprezzamento è ovviamente reciproco: questo porta sia Sarri che il giocatore stesso a sperare che l'operazione si chiuda già a gennaio, piuttosto che a giugno. Come riporta la rassegna di Radiosei, tra debito-fiscale contributivo e indice di liquidità non sarà facile portarlo a Roma così presto, ma ci si proverà. L'Eintracht ha fin qui dato poco spazio al classe 1999, che ha collezionato solo 14 presenze tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania. A questo si aggiunge anche qualche problemino fisico e un rapporto non disteso con il tecnico Glasner. Per questi motivi Pellegrini spera di arrivare alla Lazio il prima possibile, ma sarà necessario prima parlare con la scuderia Raiola e Rafaela Pimenta.