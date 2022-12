Calciomercato Lazio, Pellegrini si fa strada: ecco la novità

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Prosegue, in casa Lazio, la ricerca del terzino sinistro. La pedina mancante che Sarri cercava in estate e che si augura possa arrivare a gennaio. Diverse le opzioni al vaglio dalla società e tra queste, c’è anche Luca Pellegrini. Il giocatore dell’Eintracht, in prestito dalla Juventus, come anticipato dalla nostra redazione, è stato offerto al club biancoceleste direttamente dal suo entourage. Appartiene alla scuderia Raiola, gestita dall'avvocato Pimenta, con cui i capitolini hanno già trattato diversi giocatori. Il suo nome non è sconosciuto al tecnico toscano, i due si sono conosciuti quando entrambi erano a Torino e già allora il giovane riscosse la sua stima. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra il presidente Lotito e il direttore sportivo dei tedeschi e, come annunciato da Damiano "Er Faina" - molto vicino agli ambienti Raiola - su Twitter, sembra esserci stato un seguito e probabilmente le parti si incontreranno prima di Natale. Queste le parole: "Proseguono i contatti tra la #Lazio e Luca #Pellegrini. Potrebbe esserci un incontro prima di Natale tra le parti".