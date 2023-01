Calciomercato Lazio, Pellegrini si può fare. Ma intanto lui...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pellegrini alla Lazio, molto più di una semplice idea. Ma serve tempo. Intanto Luca oggi ha preso un aereo per rispondere alla chiamata dell'Eintracht, pronto per il ritiro a Dubai (nel pomeriggio è partito da Fiumicino). Il suo rientro era programmato, difficile pensare di poter fare tutto a cavallo di Capodanno. Serve pazienza, il calciatore e il suo agente sono consapevoli. Sperano nella chiamata di Lotito, sbloccare la trattativa non è impossibile. Il suo entourage ha fatto sapere che il suo approdo in biancoceleste non è vincolato all'eventuale uscita di Fares. Ma in questo caso servirebbe un abbassamento delle proprie pretese in fatto di ingaggio. Uno scenario che non va escluso pensando alla volontà del ragazzo di vestire la maglia biancoceleste. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per cercare di sbloccare la trattativa. Una cosa è certa, la volontà di entrambe le parti è quella di portare Pellegrini alla Lazio già nel mese di gennaio.

