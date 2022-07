Calciomercato Lazio, Romagnoli e i passi prima della firma. E le visite...

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Qualche ora di attesa prima delle firme. Il nero su bianco ancora non c’è stato, Alessio Romagnoli dovrà attendere ancora un po’ prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L’accordo tra le parti è totale, superate anche le ultime incomprensioni, gli ostacoli che s’erano messi tra la Lazio e il giocatore tra lunedì e mercoledì. La svolta nella notte tra giovedì e venerdì, quando Lotito e Vincenzo Raiola hanno definito l’intesa. Come vi abbiamo spiegato stamattina. Ora visite mediche e firme, ma c’è ancora da attendere un po’. Rafaela Pimenta, avvocato della scuderia Raiola, è sbarcata a Torino in queste ore da Miami, assisterà alla firma del contratto di Pogba con la Juventus e poi parlerà con la Vecchia Signora della questione de Ligt. Infine, dopo questi passaggi, si dedicherà alla ratifica del passaggio in biancoceleste di Romagnoli. La legale brasiliana vuole rileggere il contratto, poi darà l’ok definitivo con le visite - secondo SkySport - previste tra lunedì e martedì. Nessun intoppo. Solo i tanti impegni di Rafaela Pimenta e la normale routine burocratica separano ormai la Lazio e Romagnoli.

AGGIORNAMENTO ORE 16.05 - Arrivano conferme a pioggia sulla nostra esclusiva di stamattina. Alessio Romagnoli è della Lazio, contatto avvenuto stanotte tra gli agenti e il presidente Lotito che ha sbloccato la situazione, poi altre telefonate nella mattinata utili a definire ogni dettaglio. La Lazio è pronta ad accogliere Romagnoli, il suo nuovo numero 13.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Alessio Romagnoli sono destinati a incontrarsi. Una trattativa complicata, complicatissima, lunga e snervante che spesso ha rischiato di saltare, mentre altre volte è andata vicino a chiudersi positivamente. Stavolta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'accordo sarebbe finalmente arrivato. Decisivo un blitz notturno di Lotito. Il difensore arriverà con un contratto di cinque anni da 2.9 milioni a stagione di parte fissa più bonus (500 mila euro). Manca l'ufficialità, ma solo qualcosa di imprevisto potrebbe far saltare tutto.

Pubblicato alle ore 08.42