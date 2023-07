Calciomercato Lazio | Samardzic o Susic dopo Sergej? Tutti i candidati

Con Zielinski che potrebbe finire in Arabia, la società è al lavoro per acquistare il giocatore chiamato a sostituire Milinkovic...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sostituire uno come Sergej Milinkovic Savic è veramente una cosa difficile. Il serbo ha riscritto la storia moderna della Lazio diventando il centrocampista con più gol e disputando 358 gare con l'aquila sul petto. La Lazio, però, deve regalare a Sarri una squadra competitiva in vista della prossima stagione e quindi bisogna muoversi e anche in fretta. La strada per Zielinski si è dannatamente complicata per l'inserimento dell'Al-Ahli che ha promesso un triennale da 12 milioni al polacco. Si lavora e così ieri sera ad Auronzo c'è stato un nuovo vertice tra Sarri e il suo staff. Oltre al profilo di Gedson Fernandes, già ampiamente circolato dalle parti di Formello, si sono aggiunte le candidature di Lazar Samardžić e Luka Sucic. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, entrambi erano già stati accostati ai biancocelesti. Il primo sembrava destinato al Napoli, ma dopo l'arrivo di Rudi Garcia l'interesse si è raffreddato. I Pozzo partono da una valutazione di 30 milioni, si può scendere a 20 con l'aggiunta di bonus facilmente raggiungibili. Piace molto al tecnico della Lazio e ai suoi collaboratori. Si era parlato di lui a inizio maggio, come rinforzo ideale nel caso fosse partito uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Il croato, invece, ha una valutazione di 20 milioni, ma viene da un intervento al ginocchio e la Lazio potrebbe puntare su questo aspetto per ottenere uno sconto.

Calciomercato Lazio, gli altri nomi per il dopo Milinkovic

Si segue anche Ferguson del Bologna, anche lui tra le sorprese della Serie A conclusasi lo scorso giugno. Attenzione poi ai possibili colpi a sorpresa. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è Sergi Darder, ha una clausola da appena 10 milioni e l'Espanyol preferirebbe darlo alla Lazio piuttosto che ai nemici del Barcellona sulla sue tracce.