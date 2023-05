Calciomercato Lazio, Sarri blocca Luis Alberto: dalla Francia spunta una top offerta

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è matematicamente in Champions League. Il verdetto della Corte Federale d'Appello che ha sanzionato la Juve con 10 punti di penalizzazione ha permesso ai biancocelesti di tornare al secondo posto, con una qualificazione certa. Sarà poi il momento di fare il punto di chi rimarrà, chi se ne andrà e chi sarà il prossimo ad approdare nella Capitale. Intanto, Sarri, nel post partita di Udine, ha sottolineato di come Luis Alberto sia diventato un giocatore totale. Non solo, per poi ammettere: "Un giocatore che io vorrei tenere se lui vuole rimanere, il più grande errore che noi si può fare è trattenere giocatori che non vogliono rimanere, se Luis rimane volentieri sono molto contento". E come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per ora, Luis Alberto non ha chiesto la cessione e nella testa di Sarri, il nuovo progetto dovrebbe partire da lui, ma c’è una novità.

OFFERTA DALL'ESTERO - Come già riportato, è in arrivo un’offerta top per Luis Alberto, ma non dalla Spagna Si tratta di una proposta importante, diversi soldi, in linea o anche meglio delle cifre che chiedeva Lotito in estate. Potrebbe trattarsi della Francia, e le ipotesi potrebbero portare a un club fra Marsiglia, Lione, Monaco, forse Rennes o Lens. Per non lasciarselo scappare, l’alternativa è una sola, rinnovargli il contratto, alzando l’ingaggio e portandolo ai circa 3,5 di Milinkovic. Ma di questo se ne discuterà a fine campionato, come confermato da Lotito.