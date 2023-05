Calciomercato Lazio, Sarri punta sul mancino: tutti i nomi per l'attacco

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Champions League profuma di novità, e lo sa bene anche Maurizio Sarri che, in caso di qualificazione, chiederà quattro acquisti: due centrocampisti e due rinforzi in attacco. Tra questi, c'è sicuramente l'intenzione di andare su un esterno di piede mancino da alternare a Zaccagni e Felipe. Claudio Lotito sembra disposto ad accontentarlo nei limiti del budget, decisive le cessioni e la qualificazione alla prossima Champions. Così, il sogno si chiama Domenico Berardi, non si è mai voluto allontanare dal Sassuolo. Piace molto a Sarri, e, come già anticipato, la Lazio ci proverà, tentando di abbassare la parte cash inserendo una contropartita. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è anche Riccardo Orsolini, 26 anni, viene da una stagione esaltante al Bologna: 10 gol e 3 assist nell’ultimo campionato. Il contratto scade nel 2024 e sembra lontano dal rinnovo, appartiene alla stessa agenzia di Cancellieri. Piace anche Tommaso Baldanzi, classe 2003, in forza all’Empoli, ora impegnato al Mondiale Under 20. Corsi preferirebbe trattenerlo almeno un’altra stagione in Toscana. Tutto dipenderà sempre dalla qualificazione in Champions che porterebbe ancora più appeal al club.