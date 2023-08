Calciomercato Lazio | Sepe, affare in chiusura. Ecco quando arriverà a Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

AGGIORNAMENTO ORE 19 - Tutto fatto per l'arrivo di Sepe alla Lazio. È stato trovato l'accordo con la Salernitana, ora manca solo il via libera da parte di Lotito per chiudere l'operazione in entrata (prestito secco di un anno). Già domani il portiere classe 1991 sarà nella Capitale per poi sottoporsi alle visite mediche il giorno successivo. Sarà lui quindi il vice Provedel al posto di Maximiano.

Prosegue la caccia al secondo portiere in casa Lazio. Dopo la fumata nera per Lloris, in seguito alla conference-call tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, in pole c'è il nome di Luigi Sepe. Club biancoceleste al lavoro per trovare l'intesa con la Salernitana che ne detiene il cartellino. Sin qui non c'è nulla ancora di definito, ma l'ex Napoli è sicuramente il favorito in questo momento per il ruolo di vice Provedel. Rimane sullo sfondo Jesse Joronen, classe 1993 di proprietà del Venezia. Il gigante finlandese è più indietro rispetto a Sepe, ma non è una soluzione da scartare completamente.

