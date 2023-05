Calciomercato Lazio, serve artiglieria pesante per la Champions: le richieste di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Ottenuta la Champions, è necessario avere a disposizione tutto il "materiale umano" necessario e all'altezza per calpestare il prato degli stadi più prestigiosi d'Europa. Come riporta la rassegna di Radiosei, il club ha previsto l'acquisto di quattro elementi fondamentali (oltre a qualche altro elemento di ritocco): un interno di centrocampo (a sostituzione di Milinkovic ma con caratteristiche diverse), un regista, un esterno d'attacco e il famigerato vice Immobile.

Prima di pensare al mercato in entrata però sarà necessario fare qualche valutazione per quanto riguarda quello in uscita: in questo senso Marcos Antonio sembrerebbe già avere le valigie in mano. Lotito in questi giorni è inoltre preso dalla questione Milinkovic: a Formello non sono arrivate offerte, mancano 6 mesi alla scadenza di contratto e i 40 milioni chiesti sono sempre più improbabili nelle casse biancocelesti. Un bel gruzzoletto dovrebbe arrivare dalla vendita di Luis Alberto, corteggiato probabilmente da un club di Ligue 1, ma ormai lo spagnolo è troppo importante per Sarri e lui stesso non ha alcuna voglia di andarsene. Pedro deciderà a fine campionato cosa fare, mentre Maximiano dovrebbe lasciare un posto ad un vice Provedel.

I nomi sulla lista dei desideri non sono nuovi: Uribe, proposto da Mauri ma bloccato da Sarri, andrà probabilmente in Qatar. Piace Retegui, proposto a Lotito a fine gennaio, e piace anche Santiago Gimenez centravanti del Feyenoord. Sarri intanto ha indicato tre nomi, tutti dal piede mancino: Berardi, Orsolini, Baldanzi. Loftus Cheek rimane un sogno, più abbordabili invece Fazzini (Empoli) e Fabbian (Inter, in prestito alla Reggina), il quale potrebbe essere inserito nel riscatto di Acerbi. Prende quota l'idea Kulusewski, di ritorno dal Tottenham con uno stipendio si 2,5 milioni.