Calciomercato Lazio, SkySport: “D’Ambrosio a un passo, i dettagli”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è in cerca di rinforzi, in vista della prossima stagione che si preannuncia impegnativa. La priorità è l'attacco, ma anche difesa e centrocampo hanno bisogno di nuovi innesti. Tra i tanti nomi che ruotano attorno al club biancoceleste, all'ultimo si è aggiunto quello di Danilo D'ambrosio. L'ex Inter, attualmente svincolato, sembrerebbe essere molto vicino ai capitolini. Come riporta Sky Sport, la società sarebbe vicina all'ingaggio del difensore.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE