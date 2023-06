Calciomercato Lazio | Spunta un nuovo nome dall'Olanda: tentativo per Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. L'innesto di un mediano davanti alla difesa è diventato una priorità. Non solo Jorginho e Torreira, ci sono altri due nomi nel mirino biancoceleste. Come riportato da Sky Sport, il club capitolino ha fatto un tentativo per Rovella, classe 2001 quest'anno in prestito al Monza. Per il momento risposta negativa della Juventus, società che ne detiene il cartellino. L'altra idea è Joey Veerman, 24enne del PSV. Passi avanti per i rinnovi di Pedro e Luis Alberto. Questo il punto di Gianluca Di Marzio: "Sono molto vicini i rinnovi di Pedro e Luis Alberto. La Lazio ha provato a prendere Rovella, ma la Juventus ha detto no. Vedremo se cambieranno le cose. Viene valutato Veerman centrocampista del PSV perché Sarri sta cercando un centrocampista davanti alla difesa. Vedremo se arriverà”