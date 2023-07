Calciomercato Lazio | Summit tra Sarri e la società: tutti i nomi sul tavolo

Dopo la cessione di Milinkovic, scatterà il mercato in entrata. Tecnico e società si sono incontrati per discutere tutti i nomi...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ora non ci sono più scuse, serve una scossa immediata sul mercato.Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Milinkovic sblocca subito l’indice di liquidità e porta altri 40 milioni in cassa oltre a quelli della Champions. Immediato confronto serrato ieri pomeriggio e poi ancora a cena sino a tarda sera a Formello fra Fabiani, scouting, presidente e tecnico: ora Sarri si impunta, passa al contrattacco e dice no a tutte le alternative. No a Pereyra e Dominguez con il pupillo Zielinski primissima scelta per la linea mediana. Maurizio insiste anche e soprattutto su Torreira (no a Paredes e Fausto Vera al momento, piacciono di più Maxime Lopez, Rovella e Ricci) come vertice basso. Dalla cessione di Sergej è possibile un doppio colpo a incastro, Sarri vuole che venga centrato. La Lazio aspetta uno sconto sul play dal Galatasaray, ma basterebbero comunque 15 milioni per averlo. Il Napoli parte da 25 per Zielinski, non vuole rinnovargli il contratto alle attuali cifre (5 milioni l’ultimo anno), e ieri Lotito ha richiamato De Laurentiis. Serve l'affondo decisivo per chiudere e regalare il primo colpo al tecnico.

Calciomercato Lazio, grandi manovre anche in attacco

Delle difficoltà per arrivare a Berardi vi abbiamo raccontato ieri, mentre sono più fattibili sia Lukebakio dell’Herta Berlino e che Karlsson dell'AZ. Sull'ultimo si lavora da qualche giorno con anche il Napoli che lo sta monitorando. Dal rinforzo sull’esterno dipende la scelta del bomber in attacco: la società ha puntato da tempo Marcos Leonardo, Lotito ha addirittura proposto al Santos Marcos Antonio, ma Amdouni del Basilea è il baby con le caratteristiche più adatte al Sarrismo, avanza piano piano. È stato offerto André Silva, in uscita dal Lipsia, ma ha un ingaggio altissimo. Sondato Sanabria, che piace a Sarri da gennaio.

Calciomercato Lazio, terzino e portiere: la situazione

Lotta a due per il rinforzo come terzino con Luca Pellegrini che sogna il ritorno. Sarri vorrebbe allenarlo, ma va trovata l'intesa con la Juventus. I bianconeri dovrebbero dire sì alla proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Kerkez è una pista parallela, ma c'è ancora distanza con l'AZ che chiede quindici milioni tra prestito e riscatto, la Lazio si ferma a 12. Le cose potrebbero cambiare se Kezman riuscisse a piazzare anche Marusic in Arabia. Attesa anche l’uscita di Maximiano fra Villarreal ed Empoli (no al prestito con diritto di riscatto a 8 milioni del Rayo Vallecano) per far spazio ad Audero. Sondata però ieri con De Laurentiis anche la disponibilità a cedere Caprile del Bari, pronto al salto: sì, ma soltanto con almeno 12 milioni sul tavolo.