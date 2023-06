Calciomercato Lazio | Svolta Maximiano, ecco l'offerta: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo le partenze di Acerbi, Escalante e Cicerelli e lo svincolo di Romero, la Lazio è al lavoro sulle cessioni. Sono tanti i calciatori biancocelesti in cerca di una sistemazione. Tra questi c'è Luis Maximiano che, arrivato l'estate scorsa dal Granada per circa 10 milioni, sembra già destinato a lasciare Formello. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe esserci una svolta visto che l'agente Mendes avrebbe portato un'offerta da 8 milioni dall'estero per il portiere. La cifra è poco più di 2 in meno rispetto a quanto il portoghese era stato pagato un anno fa. Dopo un anno complicato, però, il giocatore potrebbe rilanciarsi altrove. Quei soldi potrebbero subito essere dirottati su un altro vice come Audero, prima scelta e in uscita dalla Samp. Molto più complicato arrivare alle alternative dal momento che De Laurentiis vuole 12 milioni per privarsi di Caprile e che il Sassuolo vorrebbe lasciare Turati in prestito al Frosinone in Serie A.