Calciomercato Lazio, Tare a Fiumicino: il ds di ritorno dal blitz in terra inglese

That's all, niente Lazio per Giroud. Dopo il tentato blitz in terra inglese di questa mattina per cercare di strappare l'attaccante francese al Chelsea, il ds Igli Tare è sbarcato in questi minuti nello scalo romano di Fiumicino con volo AZ207 proveniente da Londra (Heathrow). Nessuna dichiarazione rilasciata dal dirigente biancoceleste, che ha preferito non commentare quello che sarebbe stato, indubbiamente, un ottimo affare delle ultime ore di calciomercato.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Pubblicato alle 21